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Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.T, V.K, Ç.T, O.Ö, Ş.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #aydın
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