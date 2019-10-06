Terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 6 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, M.T, V.K, Ç.T, O.Ö, Ş.A. ve İ.K. gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.