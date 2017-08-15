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Sosyal medyadan terör propagandasına 9 gözaltı

Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 9 zanlı gözaltına alındı

Sosyal medyadan terör propagandasına 9 gözaltı

Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 9 zanlı yakalandı. 

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunup terör örgütü propagandası yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.E, H.D, İ.Ö, S.K, Ö.Ö, N.Ö, Ö.A, İ.İ. ve C.P. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #sosyal medya #terör #gözaltı #propaganda
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