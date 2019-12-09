Soykırıma iddialarına karşı "1915.gov.tr" sitesi kuruldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sözde Ermeni soykırımı yalanına karşı bir site düzenledi. Siteye 1915.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Resmi sitede bu kararların peş peşe sıralanması bunun öneminin kavranmakta olduğunu göstermektedir.

Cumhurbaşkanlığının hazırladığı sitede 1915'te neler yaşandığı, konuya ilişkin yapılan resmi açıklamalar ve sorular yer aldı. Bunlarla birlikte sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı kazanılan hukuk zaferleri de ayrıntılarıyla birlikte anlatıldı.

Sitede 1915 olaylarına dair Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in İsviçre davasında kazandığı kararlar da yer alıyor.

Sadece Perinçek'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı zaferle sınırlı tutulmadı mahkeme kararları. 28 Kasım 2017'de Vatan Partili Ali Mercan ve arkadaşlarının AİHM'de kazandığı dava da sitede anlatıldı.

Soykırım yalanına ilişkin video ve fotoğraflar da sitede sergilendi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Cengiz, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan siteyi Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Hükümete öneriler sundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı site ziyaretçilerini bekliyor.

HABER: ÇİYDEM DEMİR

KAMERAMAN: UĞUR PİDECİ

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