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Soylu'dan ABD'ye PKK tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'ye sert mesajlar verdi. ABD'nin PKK/PYD'ye verdiği desteği ayrıntılarıyla hatırlatan Süleyman Soylu, "Müttefiklerimiz terör örgütlerini besliyor" dedi. Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısının 354 bine ulaştığını da açıkladı.

Soylu'dan ABD'ye PKK tepkisi

Uluslararası Güvenlik Kongresi'nde konuştu içişleri Bakanı Soylu. Hedefinde ABD vardı. 

Amerika'nın PKK'ya verdiği desteğe ilişkin yine sert mesajlar verdi Soylu. 

Terör örgütlerinin Avrupa ve ABD bağlantısına dikkat çeken İçişleri Bakanı "Herpsini biliyoruz" dedi.

Ardından gaziler günü kapsamında gazi yakınlarıyla bir araya geldi Soylu. Operasyonların bilançosunu verdi. 

Türkiye'den, Türkiye'nin harekatları sonrası güvenli hale gelen bölgelere dönen Suriyeli sayısını da verdi Soylu. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #süleyman soylu #abd #pkk #pyd
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