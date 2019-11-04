Soylu'dan 'çakar lamba' uyarısı

Yetkisiz çakar lamba kullanımına değinen Soylu, bunun önüne geçmek amacıyla önemli bir karar aldıklarını ve uygulamaya başladıklarını anımsattı.

Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"1 Kasım'ı bu konuda milat olarak belirlemiştik. İstanbul'da ilk günde çakar uygulamasını ihlal eden 68, Ankara'da ise 50 sürücüye cezai müeyyide uygulanmış. Arkadaşlarımız uygulamaya başladılar. Tüm vatandaşlarımızın bu konuda yeniden dikkatini çekmek istiyorum. Kanunda belirtilen araçlar dışında bu cihazların kullanılması artık yasaktır ve cezai işleme tabidir. İnşallah el birliğiyle herhangi bir denetlemeye ve işleme gerek kalmadan kısa zamanda bu meseleyi de aklıselimle halledeceğimize inancım tamdır.

İmtiyazınız emniyet şeridi olmasın, imtiyazınız trafik kurallarına tam riayet etmek olsun."