Soylu'dan çarpıcı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.

Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin güney komşuları son 3-4 ayda güney komşuları birkaç defa değişti. Komşuları değişmesine rağmen Türkiye'nin iradesi değişmedi.

Türkiye, İskandinav bölgesinde falan değildir. Problemler, çatışmalar, güç savaşları tam da bu bölgede yaşanıyor. Tarih boyunca da böyle olmuş. Hiçbir şeye gözünüzü kapatma veya ilgilenmeme lüksünüz yok. Benimle ilgili değil deme lüksünüz yok. Orta Doğu kaynaklı göç hareketi hem hedef hem geçiş ülkesi olarak size yöneliyorsa; küresel terör örgütleri ve bunların destekçileri olan ülkeler dolaylı yoldan sizi hedef alıyorlarsa, yanı başınızda haritaları değiştirmek ve bir terör örgütüne alan açmak istiyorlarsa elbette ki sizin hedeflerinizin, politikalarınızın, ürettiğiniz işlerin de dünya ölçeğinde işler olması şarttır. "