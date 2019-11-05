Soylu: Terör sıfatıyla görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa İmamoğlu'ndan özür dilerim
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerinin arkasında durarak, "Türkiye'nin terör sıfatıyla görevden aldığı belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden özür dilerim. İmamoğlu'ndan da özür dilerim. Bu görevi yapmamım da bir anlamı olmadığını bir kez daha ifade ederim" dedi.
GÜNDEM 05.11.2019, 12:00 05.11.2019, 12:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü ele geçirilen DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin kız kardeşinin yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız, orada bulunanlar gerekli tahkikatları gerçekleştiriyor." dedi.
Soylu, "Bu yılın 10 aylık verilerini geçen yılla kıyasladığımızda, ölümlü kaza sayısı yüzde 26, can kaybı yüzde 28,5, yaralı sayısı yüzde 10,6 oranında azalmıştır." diye konuştu.
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