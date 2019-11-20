Sözcü'den bomba iddia! Erdoğan'dan o CHP'liye: Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir! Ben de yardımcı olurum

Rahmi Turan'ın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Saray'a yakın olan haber kaynağım:

“Sana müthiş bir haber vereceğim. Bomba gibi bir haber.” dedi.

“Bomba gibi müthiş haberler, doğru olsa bile, çoğu zaman tekzip edilir. Bu da yalanlanacak cinsten olmasın?” dedim.

Haber kaynağım ısrar ederek:

“Hayır, yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil!” dedi ve anlattı:

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“9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi sizin ‘Saray' bizim ‘Külliye' dediğimiz yerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktı.

CHP'li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliye'ye kendi aracıyla değil, değişik plakalı başka bir araçla girdi. Kapıdaki görevliler talimat aldıkları için bilinmeyen plakalı aracın Külliye'ye girmesine izin verdiler.

Önemli kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra yine değişik plakalı başka bir araçla Külliye'yi terk etti.

CHP'li önemli kişinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile memleket meselelerini konuştuğu, Erdoğan'ın ona:

“Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir.” dediği belirtildi. CHP'li siyasetçinin önce ses çıkartmadığı, sonra itiraz eder gibi bir ifadeyle:

“Engellerim var” şeklinde cevap verdiği ifade edildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise:

“Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!” şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor.

Şimdi “Kim bu önemli CHP'li?” diye soracaksınız değil mi?

Külliye'ye, yani Saray'a yakın haber kaynağım bana önemli bir CHP'linin adını söyledi. Ben de bunu sormak için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım.

Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklamıyorum.

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Türk siyasetinde farklı ve ilginç gelişmeler olduğunu göstermesi bakımından bu olay bana çok önemli geldi.

Anladığım kadarıyla CHP'de sular bulandırılmak isteniyor!

CHP, muhtemel bir erken seçim öncesi, yıpranmamak için, her türlü önlemi almalıdır. Peki, bu nasıl olmalı?

Akıl vermek ne haddime? CHP'deki kurt politikacılara bunu ben öğretecek değilim tabii ki!"

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