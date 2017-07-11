FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilen eski Albay Ömer Kulaç, 4 kez müebbet ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Darbe girişimi sırasında sözde "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirilen eski Albay Ömer Kulaç, 4 kez müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kulaç'ın "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenmişti.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde adı "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" olarak geçen ve "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabını kullandığı belirlenen eski jandarma kurmay Albay Ömer Kulaç'a 4 kez müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Kulaç, savunma hakkı saklı kalmak kaydıyla dava dosyaları ve belgelerinin kendilerine ulaşmasının ardından savunma yapacağını söyledi.



Kulaç'ın avukatı ise dosyaların müvekkiline eksik gönderildiğini, tekrar tamamının gönderilmesiyle savunma yapabileceğini, dosyada iki farklı ByLock belgesi bulunduğunu, çelişkilerin giderilmesi gerektiğini ileri sürdü.



Mahkeme heyeti Kulaç'tan bir kez daha savunma yapmasını istedi. Kulaç'ın dosyalar ulaşmadan savunmaya yapamayacağını söylemesi üzerine mahkeme heyeti, savunma haklarının kötüye kullanıldığını, dava ve yargılama sürecinin uzatılmaya çalışıldığını ve savunma yapması gerektiğini açıkladı.



Kulaç'ın yine savunma yapmayacağını söylemesi üzerine mahkeme heyeti kararını açıklamak üzere ara verdi.



Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Kulaç hakkındaki kararını açıkladı.



Kulaç, "Anayasal düzeni ortadan kaldırma, Cumhurbaşkanı'na suikast ve saldırı, anayasayı değiştirme, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs suçlarından" 4 kez müebbet, ayrıca silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli Ömer Kulaç, FETÖ'nün darbe girişiminde, sözde Yurtta Sulh Konseyi tarafından kendisine verilen "Kırşehir Sıkıyönetim Komutanı" görevini icra etmek için 15 Temmuz akşamı Kırşehir'e gelmek üzere İstanbul'dan yola çıkmış, kent girişinde kolluk kuvvetlerinin "Dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışırken Hacıbektaş ilçesinde çıkan çatışmada yakalanmış ve 17 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Kulaç hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikast", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini engellemeye teşebbüs" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.



Ayrıca, Kulaç'ın darbe girişimine yönelik paylaşımlarda bulunan "Analizi Harbiyeli" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.