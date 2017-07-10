20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz'da, atamalar ise 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 10-17 Temmuz'da, atamalar ise 19 Temmuz'da gerçekleştirilecek.



