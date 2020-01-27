Spor camiasında sıradışı ölümler

Spor dünyası basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen ABD'li oyuncu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor.

41 yaşındaki Bryant, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza attı.

Los Angeles Lakers ile 5 NBA şampiyonluğu elde eden, 18 kez all-star seçilen, 2008'de normal sezonun, 2009 ve 2010'da ise final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan, ABD Milli Takımı formasıyla 2008 ve 2012 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Kobe Bryant'ın ölümü, spor dünyasını yasa boğdu.

Bryant gibi kaza, cinayet ya da spor sahasında yaşadıkları beklenmedik rahatsızlıklar sebebiyle ölen sporculardan bazıları şöyle:

Emiliano Sala'nın uçağı çakıldı

Arjantinli futbolcu Emiliano Sala, kariyerinin en önemli transferini gerçekleştirdikten iki gün sonra bindiği uçağın çakılması sonucu geçen yıl ocak ayında yaşamını yitirmişti.

Pilot David Ibbotson ve 28 yaşındaki Sala'nın bulunduğu uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi'nde kayboldu.

Kazadan iki hafta sonra ulaşılabilen uçağın enkazından çıkarılan cesedin Arjantinli futbolcuya ait olduğunun tespit edilmesi ise dört gün sürdü.

Attığı 12 golle Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) ilk devrenin en skorer 5 oyuncusu arasına giren Sala, İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City tarafından 19 Ocak'ta kulüp rekoru olan 15 milyon sterlin karşılığında Nantes'tan transfer edilmişti.

Leicester'ı yasa boğan helikopter kazası

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha, 2018 yılının ekim ayında kulübün otoparkına düşen helikopterde hayatını kaybetti.

Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, 27 Ekim akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadı'nın yanındaki otoparka çakıldı. Kaza sırasında Srivaddhanaprabha'nın yanı sıra, pilot dahil 4 kişi daha öldü.

Leicester City'yi 2010 yılında 39 milyon sterlin karşılığında satın alan Srivaddhanaprabha, mütevazi bütçeli takımıyla 2015-2016 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşamış ve bu durum, İngiliz basınında "peri masalının gerçekleşmesi" olarak nitelendirilmişti.

Chapecoense kafilesi bir anda yok oldu

Brezilya Birinci Futbol Ligi takımlarından Chapecoense'nin futbolcuları ve teknik ekibini taşıyan uçak, 29 Kasım 2016'da Kolombiya'nın Medellin kentinde çakıldı.

Dağlık araziye düşen uçakta bulunan 77 kişiden (9'u mürettebat, 68'i yolcu) 71'i hayatını kaybetti. Chapecoenseli futbolculardan Alan Ruschel, Helio Neto ve Jackson Follmann ise kazadan sağ kurtuldu.

Chapecoense kafilesi, Sudamericana Kupası finalinin ilk ayağında karşılaşacağı Atletico Nacional maçına gitmek için havalanmıştı.

Televizyon programının çekiminde öldüler

Fransız sporcular Camille Muffat, Florence Arthaud ve Alexis Vastine, Arjantin ile Şili'yi ayıran Andes Dağları yakınlarında meydana gelen helikopter kazasında hayata gözlerini yumdu.

10 Mart 2015'te "Dropped" isimli televizyon şovunun çekimini yapan ekibi taşıyan iki helikopterin çarpıştığı kazada, 3 sporcunun yanı sıra 7 kişi daha vefat etti.

2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre serbest, 2010 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda da 200 metre serbestte altın madalya kazanan Muffat, 25, 1990'da dünyanın en zorlu yelken yarışları arasında kabul edilen Route de Rhum'u kazanan "Atlantik'in Gelini" lakaplı Arthaud, 57, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda erkekler hafif yarı orta sıklette bronz madalya alan boksör Vastine ise 28 yaşındaydı.

Kırgız boksöre suikast

Eski Avrupa kick boks şampiyonu Kırgız Ruslan Abasov, 27 Mart 2014'te aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Abasov, Başkent Bişkek'teki evine 800 metre mesafede meydana gelen patlamanın ardından vatandaşlarca hastaneye götürüldü ancak aşırı kan kaybından öldü. Yaralanan eşi ise hastaneye kaldırıldı.

Abasov'un aracının şoför koltuğunun altında patlamanın etkisiyle büyük bir delik açıldı.

Direksiyon başında ölenler

10 Ağustos 2014 tarihinde ABD'de düzenlenen bir yarışta, kaza sonrası aracını terk ederek piste çıkan 20 yaşındaki sürücü Kevin Ward, Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları'nda (NASCAR) mücadele eden Stewart-Haas takımının pilotu Tony Stewart'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Stewart'ın kullandığı 14 numaralı araç ile Ward'un pilotajındaki 13 numaralı araç, viraj sırasında temas etti. Virajı dışarıdan aldığı için pistin duvarına çarparak mücadeleyi noktalamak zorunda kalan Ward, otomobilden dışarı çıktı. Yarış dışı kalmanın öfkesiyle, kazadan sorumlu tuttuğu Stewart'ın 14 numaralı otomobilini bulmak için pistte yürümeye başlayan Ward, NASCAR pilotunun çarpmasıyla yerde kaldı. 20 yaşındaki Ward, ambulans ile hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Organizasyon tarihi boyunca 28 sürücünün öldüğü Dakar Rallisi'nin 1991 yılındaki yarışının 8. etabında, kamyon kategorisinde yarışan Fransız sürücü Charles Cabannes, Mali'nin Kadeouane köyünde ordu ve Touareg isyancıları arasında çıkan çatışmada vurularak hayata gözlerini yumdu. Cabannes'ın ölümünün ardından Mali'de düzenlenmesi gereken diğer iki etap iptal edildi.

Laurent Gueguen ise 1996 yılındaki yarışta kamyonuyla Fas çöllerinde ilerlediği sırada Fas ordusuna ait terk edilmiş bir mayın tarlasına girdi. Fransız sürücü, patlama sonucu alevler içinde kalan aracından sağ çıkamadı.

Kendi öldü, atı birinci oldu

Jokey Frank Hayes, 4 Haziran 1923'te ABD'nin New York kentindeki Belmont Park'ta düzenlenen su engelli bir at yarışının ortasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

35 yaşındaki Hayes'in "Sweet Kiss" isimli atının, eyerinde ölü vaziyette yatan binicisiyle beraber yarışı kazanması, olayı daha da dramatik bir hale getirdi. Hayes, bilindiği kadarıyla "ölüyken bir yarışma kazanan tek sporcu" unvanını taşıyor.

Ölüm suda yakaladı

2009 dünya üçüncüsü ABD'li uzun mesafe yüzücüsü Francis Crippen, 10 kilometre açık hava yüzme sezonunun 23 Ekim 2010 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen son ayağına katıldı.

Meksika'da yapılan bir önceki yarışı kazanan Crippen'in bitiş çizgisine gelmediğinin fark edilmesiyle arama çalışmaları başladı. 1,5 saat sonra finişin yapılacağı kıyıya yaklaşık 500 metre mesafede cesedi bulunan 26 yaşındaki yüzücünün, kalbindeki anomali ve yarış koşullarının zorluğuna bağlı astım nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Gol sevinci hayatına mal oldu

Hindistan yerel liginde Bethlehem Vengthlang ile Chanmari West arasında oynanan karşılaşmada gol sevinci yaşadığı sırada sakatlanan 23 yaşındaki Peter Biaksangzuala, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

20 Ekim 2014'te Hindistan'ın Burma sınırında bulunan Khawzawl kentinde oynanan mücadelenin 62. dakikasında, Bethlehem Vengthlang adına kaydettiği beraberlik golünü üst üste takla atarak kutlayan Biaksangzuala, bir anda hareketsiz bir şekilde yerde kaldı. Takım arkadaşları tarafından hareketsiz kaldığı fark edilen futbolcu, acilen hastaneye sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede omuriliğinde ağır hasar meydana geldiği tespit edilen genç futbolcu, 5 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra yaşamını yitirdi.

Futbol dünyasını üzüntüye boğan bir başka ölüm de 27 Ekim 2014'te yaşandı. Güney Afrika Milli Takımı'nın kaptanı ve kalecisi Senzo Meyiwa, Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınındaki Vosloorus kasabasında bulunduğu eve giren iki silahlı kişi tarafından vurularak öldürüldü. Afrika Kupası eleme turlarında Güney Afrika forması giyen Meyiwa, 27 yaşındaydı.