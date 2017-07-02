"Yılbaşından beri 125 altın, 106 gümüş ve 114 bronz madalya aldık. Geçtiğimiz gün Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Takımımızın aldığı altın madalya bu sayının içinde yok, yani 345 madalya"

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "2017'nin başından itibaren sporcularımız büyük başarılar elde ediyor." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bir televizyon programında soruları yanıtlayan Kılıç, Türkiye'nin 2017 yılı içerisinde toplam 345 madalya elde ettiğini belirterek, "2017'nin başından itibaren birçok farklı branşta sporcularımız büyük başarılar elde ediyor. Yılbaşından beri 125 altın, 106 gümüş ve 114 bronz madalya aldık. Geçtiğimiz gün Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Takımımızın aldığı altın madalya bu sayının içinde yok, yani 345 madalya. Şu anda gerçekten çok farklı branşlarda, farklı sonuçlar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Planlı bir şekilde çalışmalara devam edildiğini vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Tabii ki bu anlamda fiziksel ve aynı zamanda bilimsel anlamdaki çalışmalara önem vererek, sporcularımızın yetenek taramasına bu sene başladık. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber bunu yapacağız. 4. sınıftan 5. sınıfa geçen kardeşlerimiz taranacak ve buradaki kabiliyetleri doğrultusunda çalışmalar ortaya konacak. Ortaya konan çabalar ve başarılarla ilgili olarak da bunları sanki yeterli değilmiş gibi görenler oluyor. Tabii ki daha büyük başarılar peşinde koşacağız ama şu anda bu başarıların ortaya konması da önemli."



"Oyunlar tarihindeki en yüksek katılım"

Samsun'da 18-30 Temmuz'da düzenlenecek 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları ile ilgili de bilgiler veren Bakan Kılıç, "Fiziki anlamda tesisler açısından son noktaya gelindi. Artık son düzenlemeler yapılıyor. Bu dünyadaki en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Bunu bizim elimizden almak için çok uğraştılar. Özellikle 15 Temmuz sonrasında 'Türkiye güvenli bir ülke değil, buradan bunu almamız lazım' diye uğraşanlar oldu. 96 ülke katılım bildirmiş durumda. Bu, oyunlar tarihindeki en yüksek katılım. Samsun'da ciddi anlamda işitme engelliler lisanı öğrenilmiş oldu. 18-30 Temmuz tarihlerinde tüm vatandaşlarımızın takibini bekliyoruz, Samsun'da misafir etmek isteriz onları. Samsun, İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na hazır ve herkesi de davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.



“Tüm İllerimizde Hizmet Veriyoruz”

Bakanlığın gençlere yönelik faaliyetlerinden de bahseden Bakan Akif Çağatay Kılıç, "36 tane gençlik kampımız var. Bu 2005 yılında 5, 2012'de 12, şu anda 36. Bu kamplarda gençlerimiz hem birbirleriyle kaynaşıyorlar hem sosyal faaliyet hem de spor yapıyorlar. En büyük özellik, farklı illerden gelen kardeşlerimizin yaş gruplarına göre bir araya geliyor olmaları, beraberce burada faaliyet yapıyor olmaları. Memleketleriyle ilgili bilgiler paylaşıyorlar. Özellikle o kaynaşmayı ortaya koyduğunuz zaman ciddi anlamda geleceğe yönelik olarak iyi adımlar olacağını düşünüyorum. Katılım açısından inşallah bu yaz 120 bini bulacağız. Yaz Spor Okullarımız da 52 branşta başladı.” değerlendirmesini yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olan Yaz Spor Okulları'na ilginin oldukça yüksek olduğunu aktaran Bakan Kılıç, "Tüm illerimizdeki tesislerimiz bu yaz spor okulları olarak adlandırdığımız yapının içerisinde hizmet veriyor. Dolayısıyla her ilimizde bütün tesislerimiz aslında şu anda yaz spor okulu olarak hizmet veriyorlar. Burada yaz spor okulu denilmesinin anlamı; tabii ki yazın okul olmadığı için bunu aynı zamanda o şekilde değerlendiriyor olmamız. Tabii spor, terörün ve ayrılıkçı birtakım konuşmaların, faaliyetlerin önündeki en büyük panzehirdir. Biz özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de çok farklı faaliyetleri gerçekleştiriyoruz." şeklinde görüş belirtti.



