Spotify, Norm Ender'in şarkısını neden kaldırdı? Mekanın Sahibi neden silindi

Spotify, Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısını telif kuralları gereği kaldırdı.

Melodinin ‘Work My Move’ isimli kendi şarkısından çalındığını iddia eden Young Slatt, Norm Ender’i etiketleyerek “Beat’imi çaldı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Spotify, Mekanın Sahibi’ni sildi.

Mekanın Sahibi YouTube'da 122 milyonun üzerinde dinlendi.