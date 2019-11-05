Spotify, Norm Ender'in şarkısını neden kaldırdı? Mekanın Sahibi neden silindi
Spotify, Norm Ender’in milyonlarca kez dinlenen "Mekanın Sahibi" şarkısını uygulamadan kaldırdı.
GÜNDEM 05.11.2019, 12:19
Spotify, Norm Ender’in Mekanın Sahibi şarkısını telif kuralları gereği kaldırdı.
Melodinin ‘Work My Move’ isimli kendi şarkısından çalındığını iddia eden Young Slatt, Norm Ender’i etiketleyerek “Beat’imi çaldı” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Spotify, Mekanın Sahibi’ni sildi.
Mekanın Sahibi YouTube'da 122 milyonun üzerinde dinlendi.
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