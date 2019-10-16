Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Annelerin evlat acısı sınır tanımıyor. Onlar, binlerce kilometre öteden, Avrupa'nın ortasından Diyarbakır'a gelen Bosnalı anneler. Çocukları soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerinin HDP önünde başlattığı oturma eylemine destek verdi.



Srebrenitsa anneleri ile Diyarbakır annelerinin gözyaşları içinde kucaklaşması, duygu yüklü anlara sahne oldu.

İzmir Boşnaklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Yavuz, Bosna Hersek'ten 17 sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı 100 anneyle ziyarete geldiklerini söyledi.

Foça avaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli, Diyarbakır annelerinin bir an önce evlatlarına kavuşmasını diledi.

Zehta Turic de Türk halkının soykırıma uğrayan Boşnaklara verdiği desteği unutmadıklarını, terörü durdurmak istediklerini anlattı.

Ziyarette, Srebrenitsa çiçeği olarak adlandırılan çiçek motifli rozeti annelere hediye edildi. Diyarbakır annelerini yarın da Vatan Partisi Öncü Kadın Heyeti ziyaret edecek.

ulusal.com.tr