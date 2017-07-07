Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Çay deyince Sri Lanka, Sri Lanka deyince Seylan çayı akla gelir. Bu gerçekten büyük bir başarının en somut göstergesidir." dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Çay deyince Sri Lanka, Sri Lanka deyince Seylan çayı akla gelir. Bu gerçekten büyük bir başarının en somut göstergesidir." dedi.



Seylan çayının 150. yılı kutlamaları çerçevesinde Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen "Küresel Çay Partisi"ne, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat, öğrenci ve gazeteci katıldı.



Davette konuşan Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye ve Sri Lanka'nın ilişkisini her alanda geliştirmek isteyen dost iki ülke olduğunu vurgulayarak, "Bugün Sri Lanka'nın 150 yıllık çalışmasının sonunda ulaştığı bir başarıyı kutluyoruz. Bir kelime söylediğimizde aklımıza bir ülke gelecek, bir ülke söylediğimizde aklımıza bir nesne, bir ürün gelecek." dedi.



Sri Lanka'nın çay ile özdeşleşmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çay deyince Sri Lanka, Sri Lanka deyince Seylan çayı akla gelir. Bu, gerçekten büyük bir başarının en somut göstergesidir.



Dünyada bazı ülkeler vardır. Brezilya deyince futbol akla gelir, Güney Afrika deyince mücevher akla gelir ama çay deyince aklınıza Sri Lanka gelir. Bu gerçekten büyük bir başarıdır." dedi.



Benzer şekilde, şehirlerin de ürünleriyle tanınmasının mümkün olduğunu söyleyen Yılmaz, Rize denildiğinde çayın, Aydın denildiğinde ise incirin akıllara geldiğini belirtti.



Yılmaz, dünyanın en çok çay üreten ve tüketen ülkelerinden biri olan Türkiye'nin, Sri Lanka çayını da en çok ithal eden ülkelerinden olduğunu kaydetti.

Türk vatandaşlarının Rize çayının yanı sıra Sri Lanka çayını da seçenek olarak bulduklarını, özgürce tükettiklerini söyledi.



Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza da Sri Lanka çay endüstrisinin bu yıl 150. yıl dönümünü kutlaması vesilesiyle global çay partisi düzenlediklerini dile getirdi. Amza, Türkiye'nin, dünyanın en büyük çay ihraç eden ülkelerinden olan Sri Lanka için büyük bir pazar olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin ithal ettiği çayların yüzde 90'nın Sri Lanka'dan geldiğini ifade eden Amza, Türkiye'ye Seylan çayını tercih ettiği için teşekkür etti.

Resepsiyon, davetlilere Seylan çayı ikram edilmesinin ardından sona erdi.

