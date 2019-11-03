Star yazarı: Arınç'ın hayatında bu kadar çok FETÖ'cü olması bir ulusal güvenlik sorunu değil midir?

Eski TBMM Başkanvekili Bülent Arınç'ın KHK'yı facia olarak nitelendirmesi büyük tepki çekti.

Bülent Arınç'a Bir tepki de Star yazarı Ersoy Dede'den geldi.

Dede, "Arınç'ın hayatında bu kadar çok FETÖ'cü olması bir ulusal güvenlik sorunu değil midir?" diye sordu.

Ersoy Dede'nin yazısının ilgili bölümü şöyle;

Bülent Arınç’ın etrafında ne kadar çok FETÖ’cü varmış.. Kendi anlattı.. Mesela evine temizliğe gelen bir hanım varmış. Daire başkanlığından atılmış.. Bir kadın daha.. Bunun da polis olan eşi ihraç edilmiş.. Sonra pazarda limon satmaya çalışırken limon tablası kafasına geçirilmiş biri.. Kırıkkale’den yumurta getirip satan bir genel müdür yardımcısı ve benzin istasyonunda pompacılık yapan bir Danıştay hakimi.. Bir de lokantada bulaşıkçılık yapan bir genel müdür.. Sayın Arınç’ın tek cümlede verdiği 10 örneğe bakacak olursak etrafında KHK’lılar dışında kimse yok gibi görünüyor. Pardon da böyle önemli bir ismin hayatında, bu kadar çok Fetöcü olması bir ulusal güvenlik sorunu değil midir?. Düşünsenize devletin ‘terör örgü- tüyle iltisaklı’ olduğu iddiasıyla kamu dairelerinin dışına attığı bir isim Arınç’ın yatak odasına kadar girebiliyor.. İşin bu tarafı biraz sorunlu gelmedi mi size de?

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