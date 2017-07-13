İzmir'de, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarınınyetkilileri tarafından 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında ortak basın toplantısı düzenlendi.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), HAK-İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye KAMU-SEN) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) oluşturduğu "Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi" (KİK) tarafından 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında 81 ilde düzenlenen basın toplantısının ortak metni İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen programda, Türkiye KAMU-SEN İzmir İl Temsilcisi Ahmet Doğruyol tarafından okundu.



"Darbeler defteri kapanmıştır"



Bildirinin okunmasının ardından söz alan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Türkiye'nin geleceği açısından 15 Temmuz darbe girişimininde dönüm noktası yaşandığını belirtti.



İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise 15 Temmuz'da milletin dik duruşu, hükümetin dirayeti, güvenlik birimlerinin olağanüstü gayretiyle darbe girişiminin engellendiğini dile getirdi.



Darbe girişimini "müptezel bir girişim" olarak değerlendiren Kestelli, "15 Temmuz'da demokrasimize çifte su verilmiş, darbeler defteri bir daha açılmamak üzere kapanmıştır." dedi.



İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da darbe girişimi sırasından Türkiye Büyük Millet Meclisinin darbeciler tarafından bombalandığını hatırlatarak, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bu girişim Cumhurbaşkanı ve Başbakanın dik duruşu ve halkın duruşu sayesinde engellenmiştir." diye konuştu.



MEMUR-SEN İzmir İl Başkanı Ali Musa Bina da İzmir'de yaşayan vatandaşları 15 Temmuz darbe girişiminin yılında Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Meydanı'na gerçekleştirecekleri "Milli İrade Yürüyüşü"ne davet etti.



İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Argun Gündüç ise devleti ele geçirmeye çalışan hain terör örgütünün, milletin dik duruşu sayesinde bertaraf edildiğini ifade etti.



Toplantıya İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ve sendika temsilcileri de katıldı.

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