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Sudan’da FETÖ okulu kalmadı

Nyala eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait okul, Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.

Sudan’da FETÖ okulu kalmadı

Sudan'ın Nyala eyaletinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okul, Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi.
Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Hartum Ofisi'nde gerçekleşen devir teslim programında, Türk ve Sudanlı yetkililer hazır bulundu.
TMV Sudan Direktörü Ömer Alçep ve Güney Darfur Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürü El-Hadi Abdurrahman Ebker Abdullah, okulun devir teslimine ilişkin anlaşma metnini imzaladı.
Anlaşmaya göre, Nyala’daki biri okul toplam 3 binanın işletmesi, bundan sonra TMV tarafından gerçekleştirilecek.
Sudan hükümeti, Mayıs ayı içerisinde de Hartum’da yer alan 5 okul ve 2 yurdun TMV’ye devretmişti. Nyala'daki okulun teslimi ile Sudan’da FETÖ’ye ait okul ve öğrenci yurdu kalmadı.

Alçep, Nyala'daki FETÖ'ye ait okulun teslim alındığını bildirdi.
Nyala’daki TMV okulunda 140 öğrencinin eğitime başladığını kaydeden Alçep, "Onlar artık Türkiye’ye emanet. Hartum’da olduğu gibi Nyala’da da eğitim kalitemizi en yükseğe çekmek için gece gündüz çalışacağız.” dedi.
FETÖ konusunda duyarlı davranan Sudanlı yetkililere teşekkür eden Alçep, “Türkçe öğrenmek isteyenlerin oranı bir hayli fazla. Türkiye Maarif Vakfı, bu talepleri karşılıksız bırakmayacak ve Türkçe derslerine önem verecek.” diye konuştu.
Alçep, eğitime devam edilen okulda görevlendirilen bir Türk müdür ile 16 öğretmenin görev yaptığını belirtti.
Genel Müdür Ebker Abdullah ise Sudan halkının her daim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer aldığını vurgulayarak, "Bizim gözümüz artık arkada değil, çocuklarımıza en güzel eğitimin verileceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #sudan #fetö #Türkiye Maarif Vakfı
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