Suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu terörist Mazlum Muhammed Ali'nin Türkiye'ye geçiş yaptığı, ilerleyen günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışması sonucu, teröristin tespit edildiği Suruç ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda, terörist ile kendisine yardım ve yataklık eden 3 kişi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunda 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığını ifade eden terörist Mazlum Muhammed Ali, ilerleyen günlerde Suruç Belediye Başkan Vekili'ne suikast eylemi gerçekleştirmeyi planladığı bilgisini verdi.

Kendisini eylem yapmak amacıyla "Şaban" kod adlı teröristin görevlendirdiğini, sınırdan geçişini ve Suruç'ta kaldığı evin yine aynı terörist tarafından ayarlandığını anlatan terörist, eylem için 2 bin 100 dolar aldığını, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağını anlattı.

Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler, incelenmek üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.