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'Suikast hazırlığındaki' FETÖ mensuplarına operasyon

'Suikast hazırlığındaki' FETÖ mensuplarına operasyon düzenlendi Balıkesir polisi 2 kişiyi gözaltına aldı

'Suikast hazırlığındaki' FETÖ mensuplarına operasyon

Balıkesir'de, suikast hazırlığında oldukları değerlendirilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup 2 kişi yakalandı. 

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen FETÖ/PDY mensubu 2 kişi, kullandıkları araç ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Söz konusu aracın bagajında yapılan aramada, çok sayıda kamuflaj ve asker kıyafeti, çelik yelek ve kelepçe gibi askeri malzemeler, elektro şok cihazı, silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Şüphelilerin sorguları devam ederken, hedeflerinin ne olduğuna ilişkin geniş çaplı operasyonun sürdüğü, operasyon kapsamındaki gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Balıkesir #fetö #suikast
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