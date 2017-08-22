Akdemisyen, gazeteci, yazar Prof. Dr. Şükrü Kızılot, 59 yaşında hayatını kaybetti. 3 yıl önce beyin kanaması geçiren Kızılot, bir süre önce rahatsızlanmış, Ankara'da yoğun bakıma alınmıştı.

Türkiye'de vergi denilince akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Şükrü Kızılot bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşamını yitirdi.



59 yaşındaki Kızılot yaklaşık 3 yıl önce beyin kanaması geçirmiş, uzun süre tedavi görmüştü.



Yaklaşık 15 gün önce yeniden rahatsızlanan Kızılot, son 3 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Kızılot, tedavi gördüğü özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



1958'de Çorum'da dünyaya gelen Kızılot, akademisyen ve vergi uzmanıydı.



32 yıl boyunca Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapan Kızılot, ODTÜ'de de dersler verdi. Vergi ve muhasebe konularıyla ilgili olarak 58 kitap ve 4 bin civarı makale yayınladı.



İlk kitabını 21 yaşında yazan Kızılot, vergi uzmanlığının yanı sıra mizahi yönü ve renkli kişiliğiyle de tanınıyordu. 8 mizah kitabı bulunan Kızılot, en son Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin 2017 yılı Altın Kalem Ödülleri'nde ''Özden Alpdağ Özel Ödülü''ne layık görülmüştü.





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