Süleyman Soylu: 289 terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanı Soylu, bu yılın 10 ayında 289 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi
GÜNDEM 20.11.2019, 11:14 20.11.2019, 11:17
Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.
Soylu, 2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu,"Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine dönmüştür." ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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