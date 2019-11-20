Süleyman Soylu: 289 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Soylu, kasım itibarıyla FETÖ'den 559 bin 64 kişiye işlem yapıldığını, gözaltına alınan 261 bin 700 kişiden 91 bin 287'sinin tutuklandığını bildirdi.

Soylu, 2016-2019 yıllarında yurt içindeki operasyonlarda, toplam 1058 DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu,"Sınır ötesinde DEAŞ ve PKK/YPG'ye karşı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 368 bin 217 Suriyeli ülkelerine dönmüştür." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr