Süleyman Soylu'dan Elazığ depremi açıklaması (27 Aralık 2019 son depremler)
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. Depremin yaşandığı Sivrice ilçesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 evde hasar olduğunu söyledi. Deprem Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi.
GÜNDEM 27.12.2019, 19:54
Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı; Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman ve çevre illerde de hissedildi.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
İki artçının daha meydana geldiği bölgedeki köylere AFAD ve Kızılay ekipleri sevk edildi.
Depremle ilgili Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan açıklama geldi. Kaldırım, can kaybı yaşanmadığını ifade etti.
Elazığ il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Bölgede hasar tespit çalışması devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elazığ'ın Sivrice ilçesine gitti.
Bakan Soylu, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile depremin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.
ulusal.com.tr
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