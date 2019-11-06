Süleyman Soylu: Dünyada böyle bir sayı yok

Düzensiz göçün ciddiyetini tek tek rakamlarla ortaya koydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak göçmenlerle ilgili soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Antalya'da düzenlenen İl Göç İdaresi Müdürleri İstişare ve Değerlendirme toplantısında, konuştu.

Rakamları ciddi olduğunu söyleyen Soylu, Avrupa'ya yüklendi. Biz bunu Avrupa'ya anlatmaya çalışıyoruz ama maalesef anlamıyorlar. Nato kafa, nato mermer" ifadesini kullandı.

Şimdiye kadar yakalanan 81 bin göçmen bulunduğu ülkelere geri gönderildi.

Kaçak göçün katlanarak devam edeceğini anlatan Soylu, "Yıl sonu beklentimiz 400 bini aşması yönündedir" dedi.



ulusal.com.tr