Süleyman Soylu ile Cihangir İslam arasında yaşanan gerilim satır satır tutanaklara yansıdı

Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam arasında yaşanan tartışma satır satır tutanaklara yansıdı.

Saadet Partili Cihangir İslam'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan sözleri sonrası tartışma büyüdü.

Cihangir İslam'ın Ahmet Altan'la ilgili " Ahmet Altan’ın terörle ne alakası var?" açıklamasına yanıt veren Soylu, "O meseleyi tartışmak isterseniz o meseleyi de tartışırız ama ben bugün burada başka bir şey ifade etmeye çalışıyorum" yanıtını verdi.

Yaşanan tartışma şöyle;

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Referandumda “hain” demedi mi Erdoğan?

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Kırk yıldır bu ülkede uygulanılan, kırk yıldır PKK’nın uyguladığı ve aşırı milliyetçi olan, güya bahsettiğiniz, beni eleştirdiğiniz, bizi eleştirdiğiniz, hepimizi eleştirdiğiniz politikalarla ayrıştırıcı tavırlarınızla getirdiğiniz t ablodan ancak yavaş yavaş kurtuluyoruz. Bundan sonrası görüyorsunuz, 100 belediye almışsınız, nasıl 50 belediye aldınız şimdi? Nasıl kaybettiniz?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – 69 aldık. 25’ine kayyum atadınız.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – 69 aldınız, 103 almışsınız, nasıl aldınız?

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Rahatsızlıkları o zaten.

BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar, tamam, sakin ol ya, sakin ol.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Demek ki doğru politikalarla zemininizi kaybediyorsunuz. Bir tek şunu söyleyeyim: Ben meselemi…

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Gizli tanıklar…

BAŞKAN – Arkadaşlar, sakin olun lütfen.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – Ben bu meseleyi anlatmaya çalışıyorum, hiçbir noktada şu insanların aldığı iki yüz seksen altı yıl iki yüz seksen ay cezayı anlatamazsınız. Bu insanlar terörle iş birliği yaptılar ve bizim görevimiz milletimize hizmet etmeye çalışan bir anlayışı taşımaktır, kanunun bana verdiği, bize verdiği, İçişleri Bakanlığına verdiği yetkiden de sarfınazar edecek değilim. Kim terörle ilgili olursa olsun, hangi siyasi partiden olursa olsun buradaki iradeyi ortaya koyabilme şansına sahibim.

YAŞANAN GERGİNLİĞİN GÖRÜNTÜLERİ

"ALTAN'IN TERÖRLE NE ALAKASI VAR"

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Ahmet Altan’ın terörle ne alakası var? Ha!

BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar…Sayın Bakanım, siz devam edin.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – O meseleyi tartışmak isterseniz o meseleyi de tartışırız ama ben bugün burada başka bir şey ifade etmeye çalışıyorum ve…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Susturamadığınız insanları içeri tıkıyorsunuz.

BAŞKAN – Lütfen arkadaşlar, lütfen…Sayın Bakan, buyurun.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Her türlü şeyi söyleyeceksin bizlere…

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Otur yerine, otur!

OLCAY KILAVUZ (Mersin) – Otur yerine!

(AK PARTİ ve MHP sıralarından “Otur yerine.” sesleri, gürültüler)

BAŞKAN – Lütfen…

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – “Hain” demedin mi sen bize?

BAŞKAN – Otur yerine.

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sen bana “hain” demedin mi? Hain ben olacağım ha!

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Otur yerine!

(AK PARTİ ve MHP sıralarından “Otur yerine.” sesleri, gürültüler)

NAZIR CİHANGİR İSLAM (İstanbul) – Sen FETÖ’yle iş tutacaksın hain ben olacağım ha!

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU – FETÖ’yle iş tutanın da Allah belasını versin. Hadi oradan.

BAŞKAN – Birleşime ara veriyorum değerli arkadaşlar.

ulusal.com.tr