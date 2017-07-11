İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Açık ve net, 15 Temmuz'da büyük bir badire yaşadık. Bu badireyi biz, kendimize reva görmüyoruz ve kendimize haksızlık görüyoruz. Bunu yapanlar, nerede olursa olsun bunu yapanlar, kim olursa olsun arkalarında her kim olursa olsun aziz milletimize söz veriyoruz. Bunun hesabını sorduk ve soracağız; kim olursa olsun" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'yla 'Fotoğraflarla 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi' sergisinin açılışını yaptı. Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sergiyi gezen Bakan Soylu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi çekilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.



Serginin açılışında hitap eden Bakan Soylu, millet olmanın bedeller ödeteceğini belirterek, "Millet olmak, kolay değildir. Bedeller ödetir. Şehitler, gaziler, bir taraftan büyük fedakarlıklar. İşte 15 Temmuz, bize 21'inci asırda millet olma şuurunu yeniden anlatan; bir ülke, bir toprak, bir demokrasi, bir insanlık için ve bu ülkeye hizmet edenler için neler yapılabileceğini tekrar ortaya koydu. 15 Temmuz, bir milletin imtihanıdır. Sadece bir milletin değil, aynı zamanda bir insanlık sınavıdır" diye konuştu.



"Bu ülkeye bedel ödetmeye çalıştılar"



Türkiye'nin demokrasi için de bedeller ödediğini vurgulayan Soylu, "Bizim, demokrasi için elbette ki bedel ödememiz gerekirdi. Biz, demokrasi için bedel ödeye ödeye gelen bir ülkeyiz. Bu ülkede sağcı ve solcu diye gençlerimizi, bir annenin iki evladını birbirine düşürüp, bu ülkenin demokrasisini askıya almak isteyenler, o gün de bedelini ödettiler. Gün geldi 'dindar' diye, gün geldi 'Alevi' diye, gün geldi 'Kürt' diye bu ülkenin insanlarını ayrıştırarak, güçsüzleştirerek ve sıkıntıya uğratmaya çalışarak bu ülkeyi maalesef zayıflatmaya çalışarak, bu ülkeye bedel ödetmeye çalıştılar" dedi.



"Millet, 15 Temmuz'da kahramanlık destanı yazmıştır"



15 Temmuz'un bir kahramanlık destanı olduğunu dile getiren Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Başka ülkelerin tarihlerini anlatmıyorum. Kendi ülkemizin tarihinden bahsediyorum. 60'ta bir darbeden, 80'de bir darbeden, 28 Şubat'ta başka bir darbeden, 27 Nisan'da başka bir müdahaleden ardından 17-25 Aralık'ta başka bir darbeden, 6-7 Ekim'de bizi birbirimize düşüren başka bir darbeden bahsediyorum. Başka bir anlayıştan bahsediyorum. 15 Temmuz'da bu millet, büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır. Dünyada destanlar vardır. 15 Temmuz da bir destandır. Bunu ben söylemiyorum. Bunu foto muhabirlerimiz fotoğraflarıyla anlatıyor. Bunu kahramanlar, o gün yaşadıklarıyla anlatıyor"



"Terörle mücadelede zafiyet geçireceğimizi bekleyenler, muradına eremedi"



Bakan Soylu, şöyle devam etti: "Bizi çelimsizleştirmeye çalışıyorlar. Takatsizleştirmeye çalışıyorlar. Ekonomilerine zarar verebilir miyiz, diye düşünüyorlar. Acaba turist sayısını düşürebilir miyiz, diye düşünüyorlar. İşsizliği artırabiliriz, toprakları daha verimsiz hale getirebiliriz, bu milleti moralsiz bir hale düşürebiliriz; diye düşünüyorlar. Öyle bir milletiz ki kendi istikametinden vazgeçmeyen, selametini birlik, beraberlik, kardeşlik ve ay yıldızlı bayrakta arayan bir milletiz. 15 Temmuz, bizi çelimsiz bırakacak; diye düşündüler. Bugün dünyanın büyüyen 3 ülkesinden biriyiz. Bugün istihdamda iyi noktalarda gidiyoruz. Bugün terörle mücadelede zafiyet geçireceğimizi bekleyenler, bu ülkeyi kendi istedikleri bir iklime dönüştürmek isteyenler muratlarına eremediler"



"Hesabını sorduk ve soracağız"



Darbe girişiminin hesabının sorulacağını vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, şunları söyledi: "Açık ve net 15 Temmuz'da büyük bir badire yaşadık. Bu badireyi biz, kendimize reva görmüyoruz ve kendimize haksızlık görüyoruz. Bizim bir farkımız daha var. Biz, bun dünyanın hiçbir ülkesine ve milletine de reva görmüyoruz. Bunu yapanlar, nerede olursa olsun bunu yapanlar, kim olursa olsun arkalarında her kim olursa olsun 15 Temmuz'a adım attığımız bugünlerde aziz milletimize, tarihimize ve insanlığa söz veriyoruz. Bunun hesabını sorduk ve soracağız; kim olursa olsun"