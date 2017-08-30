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Sunucu Murat Başoğlu haberlerine yayın yasağı getirildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, sunucu Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı getirildi.

Sunucu Murat Başoğlu haberlerine yayın yasağı getirildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda, sunucu Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı getirildi.

Sunucu Murat Başoğlu'na ilişkin haberlere yayın yasağı  getirildi.  Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada,  yazılı ve görsel basında konuya ilişkin çıkan haberlerin kamu vicdanı ve değer  yargılarına açıkça aykırı olduğu kaydedildi.

 Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde yazılı ve görsel basında, Bodrum'da bir teknede aleni  olarak amca-yeğen ilişkisi boyutuyla yer bulan ve cinsel tema içeren, çocuklar  dahil herkes tarafından ulaşılabilen haber içerik ve görüntülerin toplum ahlakı,  kamu vicdanı ve değer yargılarımıza açıkça aykırı, olumsuz neticeler doğurması,  ayrıca bu konuya ilişkin devam ettiğimiz adli soruşturma sürecinin de selameti  gözetilerek, bahsi geçen konuyu işleyen her türlü haber ve görüntüye, Cumhuriyet  Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Basın Kanunu'nun 3/2. cümlesi gereğince  Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiş olup, ilgili kurumlara  karar örneği gönderilmiştir."

Bir süre önce sunucu Murat Başoğlu ve basında yer alan haberlere konu  diğer kişiler hakkında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca "hayasızca hareketler"  suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #murat başoğlu #Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı #Başoğlu
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