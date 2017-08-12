TGB üyeleri fındık toplayarak köylülere yardım ediyor
TGB üyeleri fındık toplayarak köylülere yardım ediyor
ABD'den Barzani'ye talimat
ABD'den Barzani'ye talimat
Bayram tatili 10 gün olacak mı? Bakan kullanacağı oyu açıkladı
Bayram tatili 10 gün olacak mı? Bakan kullanacağı oyu açıkladı
Ünlü isme böyle veda ettiler
Ünlü isme böyle veda ettiler

Süper Lig maçlarına "İyi ki varsın Eren" pankartıyla çıkılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda takımların sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacağını açıkladı

Süper Lig maçlarına "İyi ki varsın Eren" pankartıyla çıkılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.

Ayrıca, Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda ise takımlar sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacağı aktarıldı.

TFF'nin açıklamasında, "Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.

Etiketler; #süper lig #TFF #iyi ki varsın eren
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika: Emniyet şark tayin sonuçları (12 Ağustos 2017)
Sonraki Haber
Maçka'da teröristlerin erzak çaldığı bu evde çatışma çıktı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.