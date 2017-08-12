Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda takımların sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacağını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtildi.



Ayrıca, Süper Lig'de 12, 13 ve 14 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarda ise takımlar sahaya TFF tarafından gönderilen "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren" pankartıyla çıkacağı aktarıldı.



TFF'nin açıklamasında, "Terörü şiddetle lanetlerken, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'e Allah'tan rahmet; aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz." denildi.