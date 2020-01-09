Süper Loto 09 Ocak 2020 Perşembe çekiliş sonucu

Süper Loto oyununun 638. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 13, 14, 26, 41, 46 ve 48 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 638. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 949 lira 10'ar, 4 bilen 2 bin 754 kişi 204 lira 60'ar, 3 bilen 63 bin 756 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.