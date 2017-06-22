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Süper Loto 22 Haziran çekiliş sonucu

Süper Loto 22 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 25 milyon 66 bin 109 liralık ikramiye haftaya devretti

Süper Loto 22 Haziran çekiliş sonucu

Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 25 milyon 66 bin 109 lira 96 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 505. hafta çekilişinde 5 bilen 113 kişi 12 bin 3 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 529 kişi 193 lira 65'er kuruş, 3 bilen 167 bin 14 kişi 15 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 5 milyon 327 bin 924 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 847 bin 597 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 152 bin 698 lira 1 kuruş kamuya aktarılacak.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Süper Loto 2
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