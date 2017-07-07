Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında önce şüpheli bir çanta, ardından da bir motosiklet polisi alarma geçirdi.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali geliş katında önce şüpheli bir çanta, ardından da bir motosiklet polisi alarma geçirdi.



Geliş katı kaldırımı üzerinde bırakılan çanta için önce trafik kesildi ve çevre güvenliği alındı.



Bomba ihma ekibi koruyucu giysileriyle çantayı incelerken çantanın içinden bir yolcunun şahsi eşyaları çıktı.



Olayın hemen arkasından bir motosikletin şüpheli çantadan 50 metre geride kaldırıma park ettiği fark edildi.



Bu bölgeyi de çevreleyen polisler güvenlik önlemi aldı. Motosikletin sürücüsünün gelmesi üzerine ise önlemler normale döndürüldü.