Sur Belediyesine görevlendirme

Sur Belediyesine Başkan vekili olarak Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.

Terör soruşturması kapsamında HDP'li belediye başkanı Feyme Filiz Buluttekin görevden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Buluttekin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği belirtildi.

Soruşturma dosyası kapsamında Buluttekin'in gözaltına alınmış olması nediyle görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Belediye Kanunu uyarınca Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi'nin Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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