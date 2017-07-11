Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis, ortak FETÖ operasyonu düzenledi. Hedefte FETÖ'nün sözde "Sur içi eyalet" yapılanması vardı. İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonla haklarında gözaltı kararı bulunan 24 zanlıdan 9'u yakalandı.

FETÖ'nün KPSS sınavlarına hazırlayarak çeşitli bakanlıklar ve askeri okullara yerleştirildiği iddia edilen 24 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Milli İstihbarat Teşkilatı ve polis ekipleri, FETÖ'nün Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Fatih ilçelerinden oluşan sözde "Sur içi eyalet" yapılanmasını deşifre etmeyi başardı.



FETÖ'nün "çalışma evleri"nde yetişen elemanların, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile askeri okullara yerleştirildiği belirlendi.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT koordinesinde hakkında gözaltı kararı bulunan 24 zanlının yakalanması için 9 ayrı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Sabah saat 06.00'da başlayan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.



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