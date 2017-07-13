Sürekli yaşanan elektrik kesintileri, mahalleliyi çileden çıkardı. Şanlıurfa'da elektronik cihazları zarar gören mahalleli, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi bakım onarım personellerini rehin aldı. Polisin ikna ettiği vatandaşlar, 1 saatin sonunda 2 personeli serbest bıraktı.

Elektrik kesildi, yurttaş eylem yaptı.



Şanlıurfa'da sık sık elektrik kesintisi yaşanıyor. Yaşanan kesintiler nedeniyle vatandaşların teknolojik ev aletleri hasar gördü. Yurttaş sıcak havaya rağmen soluğu sokakta aldı.



Eylem yapan mahalleli, trafo arazasını onarmaya giden Dicle Eletrik Dağıtım Şirketi'ne ait 2 personeli rehin aldı.



Vatandaşlar elektrik sorunu çözülene kadar DEDAŞ personelinin rehin tutacaklarını söyledi.



Emniyet güçlerinin 1 saatlik ikna çabası sonrası DEDAŞ’ın 2 personeli serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



ulusal.com.tr

