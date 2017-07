Meclis, boşanan çiftlerde süresiz nafaka ödeme uygulamasını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Süresiz nafakayı Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na soran Meclis Başkanlığı, sorunun uygulama ve mevzuattan kaynaklandığını tespit etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da ömür boyu nafaka ödemenin doğru olmadığı görüşünde.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Meclis'e gönderdiği yanıta göre ömür boyu nafaka ödenmemeli.



"HER KOŞULDA ÖDEMEK DOĞRU DEĞİL: Yoksulluk nafakasının süresiz olarak ödenmesi, her zaman ödeneceği anlamına gelmez. Nafakanın her koşulda süresiz olarak ödenmesine hükmetmek doğru değildir. Zira, insanların yapmış olduğu bir davranıştan dolayı, ömür boyu sorumlu tutulmaları, insaflı değildir. Hâkimin gerekirse nafakayı belli bir zaman aralığıyla sınırlandırması, adaleti sağlamaya yetecektir."



Bakanlığın, kanunların iyileştirilmesi için girişimlerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Boşanılan eş, hiçbir zaman bir Sosyal Güvenlik Kurumu gibi görülmemelidir" denildi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nafakanın tembelliği de sevk edebileceği uyarısında bulundu, nafaka alacaklısının, yoksulluk nafakasına kanaat etmeyi tercih edebileceğini ifade etti.



Milliyet'in haberine göre, Adalet Bakanlığı da nafaka ödeme süresini önceden belirleyen Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Amerika'dan örnekler vererek Meclis'in sorularını yanıtladı.



Bakanlık ‘yoksulluk nafakası’ olarak nitelendirilen süresiz nafakanın anayasaya aykırı görülmediğini kaydetti.



