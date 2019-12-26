Suriye Akdeniz'e çıktı

Suriye, Akdeniz'de Rusya ile birlikte sahaya çıktı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondaj çalışmalarına başladığını açıkladı.

Hazırlık çalışmalarını birkaç yıl önce başlattığını belirten Şaban, Rus şirketlerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

ABD'de yayın yapan NBC News'a konuşan Şaban, Amerika'nın Suriye'nin petrol sahasına girmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Şaban, "ABD Başkanı petrolümüzü çalmaktan söz ediyor Böyle bir şeye hakkı yok. Petrol bizim petrolümüz" ifadesini kullandı.

Buseyna Şaban, ABD Başkanı Trump’ın "Suriye petrolünü güvence altına aldık" sözlerine tepki gösterdi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak konusunda kararlı olduklarını belirten Şaban, petrol sahalarını koruyan Amerikan birliklerine karşı operasyon yapacakları uyarısında bulundu.





ulusal.com.tr