Suriye, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ne dedi? Mehmet Yuva Ulusal Kanal'da değerlendirdi
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı yapacağı operasyon hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor.
GÜNDEM 08.10.2019, 20:40 08.10.2019, 20:56
Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva, Ulusal Kanal Ana Haber'de Suriye'den gelen açıklamaları değerlendirdi.
Prof. Dr. Mehmet Yuva sosyal medyada "Suriye, Türkiye'nin operasyonuna karşı" şeklinde yapılan paylaşımları değerlendirdi.
Yuva, "Suriye'nin YPG'ye çağrıda bulunduğu" haberlerinin yalan olduğunu, Suriye'nin YPG'yi terör örgütü ilan ettiğini belirtti.
Suriye ordusu ile koordine edilirse terör biter diyen Yuva, çözümün Adana Mutabakatı'nda olduğunu belirtti.
ulusal.com.tr
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