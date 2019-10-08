Suriye'de kilit hamle Adana Mutabakatı

Türkiye Suriye topraklarında teröristlere karşı yapacağı operasyon öncesi son hazırlıklarını tamamlıyor.

Operasyon öncesi hem Astana Garantörleri Rusya ve İran hem de Suriye Devleti'nden açıklama yapıldı.

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, Suriyeli Al Vatan Gazetesine demeç verdi. Mikdad, "Başkaları kendilerini tehlikeye atmamalı çünkü topraklarımızı karış karış savunmaya hazırız" şeklinde konuştu. Mikdad ABD destekli gruplar hakkında sert yorumlarda bulundu.

Suriyeli yetkili, ABD'nin politikaları konusunda, "Bu ülke zaten tüm dünyada hezimete uğradı. Hem Fars Körfezi'nde hem de Afrika ve Asya'daki planları başarısız oldu" dedi.

Astana Garantörleri Rusya ve İran'dan da Türkiye'nin başlatacağı operasyon hakkında açıklama yapıldı. Garantörler Türkiye'nin güvenlik kaygıları nedeniyle operasyon yapmasını kabul ettiklerini ancak Adana Mutabakatı ile Suriye'deki varlığını meşrulaştırması gerektiğini vurguladılar.

Son açıklama İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yapıldı. Açıklamada harekâtın bu şekliyle Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermeyeceği ifade edildi. Şam Ankara hattının açılması gerektiğine vurgu yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. ABD'yi işgalci olarak değerlendiren Zarif, Adana, Türkiye-Suriye konusunda çerçeve sunmaktadır. İran yardıma hazırdır" ifadelerini kullandı.

Operasyonla ilgili bir açıklamada Rusya'dan geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonu kendi güvenliği için yaptığını Rusya'nın bildiğini söyledi. Türkiye'nin Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü ön koşuluna Türkiye'nin bağlı olduğunu ifade etti.

Peskov, konuşmasında Rusya'nın pozisyonunu bir kez daha hatırlattı.

Türkiye ile Suriye arasında 20 Ekim 1998'de yapılan terörle mücadele anlaşması Adana Mutabakatı yıllar sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinde gündeme geldi.

23 Ocak'ta Moskova'da yapılan görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Adana Mutabakatı'nın 2011'e kadar uygulandığını ve yürürlükten kalkmadığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sayın Putin de özellikle gündeme getirdi; Adana Mutabakatı önemli bir konu. Türkiye bunu işlemeli. Türkiye'nin bölgedeki ağırlığını hissettirebileceği önemli bir anlaşma olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullanmıştı.

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