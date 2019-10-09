Suriye'den PKK/PYD'ye: Hainliğin sonu hüsrandır!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad da ABD’nin YPG’yi “yüz üstü” bırakması ile ilgili “Kendi ülkelerine ihanet edenlerin kullanılıp bir kenera atılacağını söylemiştik” dedi.

ABD askerlerinin bölgeden çekilmesini kendilerine ihanet olarak değerlendiren PKK/YPG’nin TSK’nın harekatı öncesi panik yaşadığı belirtildi. Tel Abyad’daki teröristlerin, sivil halkın arasında ve evlerde gizlendiği kaydedildi.

Sınır hattında bulunan bazı evlerin damlarını ve camlarını brandalarla kapatan teröristlerin, ağaçlık alanların çevresini de branda ve bez parçalarıyla kapatarak mevzi hazırladığı görüldü. Sınıra çok yakın bölgeleri de çadır şeklinde bezlerle kapatarak mevzi oluşturan terör örgütü mensuplarının iş makineleriyle çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Rasulayn kent merkezinden çıkan bazı kamyonların sınır hattına hafriyat getirip boşaltmaları da kameralara yansıdı.

SURİYE: UYARMIŞTIK

ABD’nin PKK/YPG’yi yüz üstü bırakması, bir etkinliğe katılan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’a soruldu. El Vatan gazetesinin sorusu üzerine Mikdad, “Biz başından itibaren kendi ülkelerine ihanet edip başka ülkelerin planlarıyla hareket edenlerin kullanım tarihi bittikten sonra rafa kaldırılacağını söylemiştik. Tarih kendini uzuca satanları bir kenara atıyor” dedi.

Suriyeli yetkili, ABD’nin politikaları konusunda, “Bu ülke zaten tüm dünyada hezimete uğradı. Hem Fars Körfezi’nde hem de Afrika ve Asya’daki planları başarısız oldu” diye konuştu.

Mikdad, Türkiye’nin olası operasyonuyla ilgili bir soruya da, “Şam, kendi toprakalrını savunacak ve işgalcilerin onu kontrol etmesine izin vermeyecektir. Suriye toprağının her parçasını kurtarmak için elinden geleni yapıyor ve bunu başaracak kudrete sahiptir. Başkaları kendilerini tehlikeye atmamalı çünkü topraklarımızı karış karış savunmaya hazırız” yanıtını verdi.