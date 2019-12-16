Suriye Gelecek Partisi ile Türkiye Gelecek Partisi'nin benzerlikleri

ABD'nin adamları Ahmet Davutoğlu'nun önderliğinde Gelecek Partisi'ni kurdu.

Eski başbakan kurduğu partinin tanıtım toplantısında partinin ismi ve logosu hakkında konuştu.

Peki Gelecek Partisi gerçekten de Davutoğlu'nun söylediği gibi "ortak aklın" fikri miydi? Yoksa "üst aklın" fikri mi!

Bunun için Türkiye'nin güney komşusu Suriye'deki siyasi düzleme bakmak gerekiyor.

Suriye'de Hizbi Suriye El İstikbal, yani Suriye Gelecek Partisi 2018 Yılı'nda Rakka'da kuruldu. 700 temsilci tarafından kurulan partinin sloganı "Demokratik, Çoğulcu, Ademi Merkeziyetçi Suriye".

Davutoğlu Gelecek Partisi'ni de demokrat, çoğulcu, evrensel ve kadim değerlerden güç alan bir siyasi hareket olarak sundu.

Suriye Gelecek Partisi ise ABD'nin emriyle kurulan bir parti.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım Suriye Gelecek Partisi hakkında "Bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye'yi kandıramazlar" demişti. Yıldırım "Suriye'de başka isimle, Irak'ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama postu kaldırınca bunların kim olduğunu meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız, hangi kılıkla gelirse gelsinler" şeklinde konuşmuştu.

Rus uzmanlar da Suriye Gelecek Partisi'nin Suriye'nin Kürtlerin kontrolündeki bölgelerinde ABD'nin girişimiyle kurulduğunun altını çizmişlerdi.

Suriye ve Türkiye Gelecek Partileri'nin benzerliği sadece isimleriyle sınırlı değil. Her iki partide çoğulculuk ve çoklu etnik yapı ideallerine bağlılıklarını ilan etmiş bulunuyor.

Bu haliyle Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin yeni bir parti olduğunu söylemek hayli zor. İsim ve programıyla parti Suriye'deki Gelecek Partisi gibi ABD'nin paravan bir örgütü görünümü veriyor.

ulusal.com.tr