Türkiye ABD ile yaptığı Güvenli Bölge Mutabakatı kapsamında ABD'ye baskı yaparken Suriye ordusunun güneyden kuzeye hareketi terör örgütünün hareket alanını daraltıyor. Suriye Devleti Deyrizor'da dağıttığı bildirilerde halkı ABD işgaline ve PKK'lı teröristlere karşı mücadeleye çağırıyor.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Suriye ordusu ve İran destekli gruplarla terör örgütü PKK/YPG arasındaki gerilim yükseliyor.



Bölgeden gelen bilgilere göre Suriye ordusu ve müttefiki olan gruplar cephe hattına bin 500 kişilik takviye yaptı.



ABD ve desteklediği terör örgütü PKK/YPG, Suriye ordusunun ve İran destekli kuvvetlerin Fırat nehrinin kuzeyinden çekilmesini istiyor.



Salı günü ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları Suriye ordusu ve müttefiklerine taciz Mayadin ilçesi üzerinde uçarak tacizde bulunmuştu.



Suriye Devleti ise bölge halkına bildiri dağıtıp ABD'ye ve terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ortak hareket etme çağrısı yapıyor.



Bildirilerde "Katil Amerikalıların bu topraklarda yeri olmayacak" ifadesi yer alıyor.



Suriye'nin Deyrizor şehri ve çevresi, ülkenin en zengin petrol yataklarına sahip.



PKK/YPG'li teröristler, Suriye'de petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 70'ini işgal etmeye devam ediyor.



Sahada bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı teklif daha da önem kazandı.



Cumhurbaşkanı salı günü yaptığı konuşmada Güvenli Bölge'nin Deyrizor ve Rakka'yı içen alacak biçimde genişletilebileceğini söylemişti.



16 Eylül'de Ankara'da düzenlenen 3'lü zirve öncesi Suriye Devleti genel af ilan etmiş ve ceza indirimi kararı almıştı.



Ayrıca Suriye Devleti Birleşmiş Milletler'e mektup göndermiş ve Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın "ayrılıkçı terör örgütü" olduğu belirtilmişti. Örgütün Suriye halkına yönelik insan hakları ihlallerini sürdürdüğü kaydedilmişti.



ulusal.com.tr

