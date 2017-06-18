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Suriye PKK'yı vurdu, ABD uçağı düşürdü

Amerika, Suriye ordusuna ait bir SU-22 savaş uçağını düşürdü. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kalisyon güçlerinin Rakka bölgesinde Suriye hava kuvvetlerine ait bir uçağı düşürdüğü bildirildi. Amerika, Suriye uçağının PYD'yi vurduğu için düşürüldüğünü duyurdu.

Suriye PKK'yı vurdu, ABD uçağı düşürdü

Suriye Savunma Bakanlığı, Amerika öncülüğündeki koalisyonun Rakka bölgesinde Suriye hava kuvvetlerine ait bir uçağı düşürdüğünü açıkladı.

Açıklamada, "Uçağımız, IŞİD’le mücadeleye yönelik görevini yerine getirirken düşürüldü" ifadelerine yer verildi. Uçağın düşürülmesinin, "koalisyon güçlerinin eylemlerini IŞİD ile koordine ettiklerinin bir teyidi" olduğu vurgulandı. "Ordumuz ve müttefiklerimiz büyük başarılara imza atarken, onların eylemleri ise terörizmle mücadelede Suriye ordusunu ve müttefiklerini durdurmaya yönelik" ifadelerine yer verildi.

Amerika öncülüğündeki koalisyon ise Suriye ordusuna ait bir SU-22 savaş uçağının düşürüldüğünü doğruladı. Açıklamada, Suriye uçağının, Tabka ilçesinin güneyinde PYD'nin öncülük ettiği Demokratik Suriye Güçlerini vurduğu için düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington’a "eylemlerini koordine etme ve Suriye’nin onayı olmayan tek taraflı eylemlerden kaçınma" çağrısı yaptı.

Lavrov, "Suriye’nin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Karadaki her hangi bir eylem konusunda Şam’ın onayı alınmalı” ifadelerini kullanıldı.

ABD: SDG'yi vurdukları için düşürdük
ABD öncülüğündeki koalisyon, daha sonra yaptığı bir açıklama ile Suriye ordusuna ait bir SU-22 savaş uçağının düşürüldüğünü doğruladı.
Açıklamada, "Tabka ilçesinin güneyinde YPG'nin öncülük ettiği Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) vurması üzerine ABD F/A 18 Super Hornet uçakları tarafından yerel saatle 18.43’te düşürüldüğü" belirtildi.


Suriye'den Ordusu'ndan açıklama
Koalisyon ülkelerine ait bir uçak bugün öğleden sonra Rakka'nın güney kırsalında bulunan al Rasafe mıntıkasının hava sahasında bulunan bir Suriye askeri uçağına karşı saldırıda bulundu. Uçağı düşürüp pilotu şehit etti. 
IŞİD'e karşı görevini yapan Suriye askeri uçağı, bölgede Siyonist - Amerikan planlarını gerçekleştirmek için IŞİD'le ortaklık kuran ABD tarafından düşürüldü. Bu hareket ABD'nin gerçek niyetlerini ortaya koymuş oldu. Teröristleri nasıl yönlendirdiği ve kendi hedefleri doğrultusunda kullandığını bir kez daha kanıtlamış oldu. 
Suriye Genelkurmay Başkanlığı; bu alçakça saldırıya karşı doğacak olan tepkilerin sert olacağını, teröre karşı operasyonlarının daha sağlam ve azimli bir şekilde devam edeceğini, IŞİD, Nusra ve onlara biat eden bütün terör gruplarına karşı savaşına devam edeceğini ilan eder.


Mehmet Kıvanç/ Suriye
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #suriye #abd
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