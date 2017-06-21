Çeşitli birliklerden gönderilen obüslerin yüklü olduğu TIR ve askeri araçlar Kilis'e ulaştı

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü TIR'lar ve mühimmat taşıyan askeri araçlar Kilis'e ulaştı.







Çeşitli birliklerden gönderilen 4'ü obüs yüklü tırdan oluşan 11 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek Musabeyli Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.







Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.



