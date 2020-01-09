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Suriye sınırında yakalandı

Terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danimarka vatandaşı kişi, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te Suriye sınırında yakalandı.

GÜNDEM 09.01.2020, 17:57
Suriye sınırında yakalandı

Alınan bilgiye göre, Suriye'deki çatışma bölgelerinden bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

MİT ve Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye-Suriye sınırında düzenledikleri operasyonla teröristi gözaltına aldı.

Kimlik kontrollerinde teröristin, Danimarka vatandaşı Y.A. olduğu ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık kararıyla Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
#suriye #danimarka #mit
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