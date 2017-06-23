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Suriyelilere şafak operasyonu: 80 gözaltı

Konya'da çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen Suriyelilere yönelik operasyon yapıldı. 80 Suriyeli, çok sayıda suç aletiyle birlikte yakalandı.

Suriyelilere şafak operasyonu: 80 gözaltı

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı 100 polis, çeşitli suçlardan aranması bulunan, çeşitli suçlara karışanÿve kimliğini ibraz edemeyen Suriyelilere yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği, Merkez Meram ve Karatay ilçelerinde bulunan 10 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 kişi gözaltına alındı.

Bazı Suriyelilerin yıkılmış binalarda kaldığı görülürken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda pala, döner bıçağı ve suç aletiÿele geçirildi.

Gözaltına alınanlar otobüslerle Yabancılar Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Etiketler; #Konya #şafak operasyonu #suriye
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