Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin, ülkelerine geçişleri sürüyor. 12 günde tam 37 bin Suriyeli bayram için ülkesine geri döndü.

Sınır kapılarında Bayram yoğunluğu sürüyor. 12 günde 37 bin Suriyeli ülkesine gitti.Sınır kapısındaki gümrük sahasına giden Suriyeliler, erken saatlerden itibaren burada uzun kuyruklar oluşturuyor.Jandarma ve polis sıcak havadan olumsuz etkilenen çocuk, kadın ve yaşlılarla özel olarak ilgileniyor.Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.12 günde 37 bin Suriyeli bayram için ülkelerine geri döndü.Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemleri 5 Eylül Salı günü başlayacak. Dönüşler 15 Ekim Pazar günü 17.00'de tamamlanacak.