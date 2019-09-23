Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.B, O.F. ve Ş.A, düzenlenen operasyonda yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.