Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör propagandası yaptığı iddia edilen H.B, O.F. ve Ş.A, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.