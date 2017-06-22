"Uzun saatler uykusuz kalmışsanız, 1 haftadır az uyuyorsanız, bir sağlık probleminiz varsa bir de buna ramazanı da ekleyince trafik, psikolojik ve fiziksel açıdan inanılmaz problemli hale geliyor"

Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, bayram tatilini şehir dışında geçirmek için yola çıkacak sürücülere, oruçluyken ya da iftardan hemen sonra araç kullanmalarının tehlikeli olacağı yönünde uyarıda bulundu.

Ramazan Bayramı tatilinde şehir dışında olmak isteyen vatandaşlar, yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerlere giderken, oruçluyken araç kullanmak zorunda kalıyor.

Ramazan dolayısıyla yorgun ve uykusuz kalan sürücülerin trafiğe çıkmalarının tehlikeli olacağını belirten uzmanlar, trafikte olumsuzluk yaşamamaları için vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.

Uluslararası Yol Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatil için yola çıkacak sürücülerin oruçlu olabileceğine işaret ederek, bu nedenle dikkatsizlik halinde bazı olumsuzluklarla karşılaşılabileceğini söyledi.

İntepe, oruçlu vatandaşların uykusuz ve yorgun olabileceklerini anlatarak, "Oruç tutarken çok uzun süre besin almadığımız için iftardan sonra vücudumuzda değişiklikler olmaya başlıyor. Tansiyonunuz ya da şekeriniz değişebilir." dedi.

Oruçluyken uzun yol sürüşlerinde uykuyu artıracak yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan İntepe, "Uykusuzluk, Türkiye'deki trafik kazası istatistiklerine baktığınızda, sürücülere ait kusurlarda yüzde 70'e yakın bir oran oluşturuyor. Yani, hasta, uykusuz ve yorgun olarak araba kullandığınızda, unutkanlık, karar verme yetisi ya da tepki yavaşlaması, sinirli olmak ya da bazı hislerinizin kötüye gitmesiyle reaksiyonlarınızın yavaşlaması, büyük soruna neden olabiliyor." diye konuştu.



"Sahursuz oruçla yolculuk büyük risk"

Bu nedenle uykusuzluğun uzun yolculuklarda gerçek bir sorun olarak kabul edildiğini dile getiren İntepe, bu durumun tüm araç kullanıcıları için geçerli olduğunu aktardı.

İntepe, yola çıkacak sürücülerin kendilerince bazı çözümler ürettiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesela bazı sürücüler, yol gidecekleri için 'sahura kalkmayalım, uykumuzdan eksiltmeyelim böyle oruç tutalım' diye düşünebiliyor. Ancak, bu aç kalma süresini uzattığı için sürücüler farkında olmadan, yorgunluk hissiyatı araba kullanırken ortaya çıkarabiliyor. Gün içinde konsantrasyonumuzu azaltan bir reaksiyonla karşılaşıyoruz. Sahura kalkmadan oruç tutmak, size büyük riskler getirebilir. Gün içinde halsizlik, tansiyon ve kan şekerinizin düşmesine neden olur. Yediklerinize dikkat edeceksiniz, uykusuzluğunuza ve trafikte hangi saatler içinde hareket ettiğinize ve nasıl mola vermeniz gerektiğine dikkat edeceksiniz. Yaz aylarının gelmesiyle ve ramazanla beraber uyku saatlerinin değişmesi, sahur ile iftar arasında trafikte devam ediyor olabilmek, sahurdan sabaha kadar devam ediyor olabilmek ya da tatile çıkıyor olanlar için trafikte karşılaşacağı bazı riskler var. Uzun saatler uykusuz kalmışsanız, 1 haftadır az uyuyorsanız, bir sağlık probleminiz varsa bir de buna ramazanı da ekleyince trafik, psikolojik ve fiziksel açıdan inanılmaz problemli hale geliyor."



"Asla hızlı gitmeyin"

İntepe, yazın gelmesiyle birlikte yurt genelinde yol çalışmalarının başladığını da hatırlatarak, bu nedenle yola çıkacakların dikkatsizliğinin büyük kazalarla sonuçlanabileceğini dile getirdi.

Yola çıkacaklara öncelikle araç bakımlarını yaptırmalarını öneren İntepe, "Yola çıkılacak gün, trafiğin sıkışık olduğu saate kalmamak için uykusuz kalınmamalıdır. Olabildiğince dinlenmiş halde trafiğe çıkarsak, dinç olursak dikkatimiz dağılmaz, uyuklamayız ve kaza riski azalır. Bir de gün içinde en faz 50 kilometre yol yapan insanlar, bayram tatilinde bin kilometrelik yola çıkıyor. Bunu düşünmek lazım, alışkın değilsiniz o kadar yolu bünyeniz kaldırmaz. Onun için vücudumuzu yola hazır hale getireceğiz ve en önemlisi de trafik kurallarına uyacağız. Örneğin, hız limitlerine uyacağız. Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre, ölümle sonuçlanan her 3 kazanın 1'inin aşırı hızdan kaynaklandığını unutmamalıyız. Bu nedenle asla hızlı gitmeyin." şeklinde konuştu.