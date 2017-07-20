Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Hapishanede FETÖ'cülerle 66 gün kalan Yılmaz yaşadıklarını anlattı
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Harun Kolçak hayatını kaybetti
Harun Kolçak hayatını kaybetti
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı

Taciz atışlarına hava harekatı ile karşılık verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine teröristlerce yapılan taciz atışlarının ardından düzenlenen hava harekatında, bir uçaksavar, iki havan mevzisi ve üç sığınak imha edildi.

Taciz atışlarına hava harekatı ile karşılık verildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine teröristlerce yapılan taciz atışlarının ardından düzenlenen hava harekatında 1 uçaksavar, 2 havan mevzisi ve 3 sığınak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bölücü terör örgütü üyelerince Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinden dün akşam saatlerinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine havan ve uzun menzilli silahlarla taciz atışları yapıldı.

Bunun üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatında, 1 uçaksavar, 2 havan mevzisi, 2 mağara ve 3 sığınak imha edildi.

Öte yandan, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki operasyonda 2 mağarada zagros keskin nişancı tüfeği ile 273 muhtelif çapta fişek, 2 el telsizi ve çok miktarda muhtelif malzeme ele geçirildi. Silopi, Beytüşşebap ile Siirt kırsallarındaki arazi aramalarında ise bulunan toplam 5 el yapımı patlayıcı imha edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tacizatışları #tsk #hakurk bölgesi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlandı
Sonraki Haber
Suriye'de çatışmalar yoğunlaştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.