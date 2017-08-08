Türkiye, Rusya ve İran, Astana'da varılan çatışmasızlık mutabakatının pekiştirilmesi için İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. 3 ülkenin yetkilileri 2 gün boyunca mutabakatın ayrıntılarını netleştirilecek. 3 ülkenin temsilcileri anlaşmanın korunması ve geliştirilmesi için ortak bir karara varmaya çalışıyor

İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının temsilcileri Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin durumunu görüşmek üzere Tahran’da bir araya geldi.



Bu sabah başlayan toplantıda 3 ülke temsilcileri var olan çatışmasızlığın korunması ve geliştirilmesinin mekanizmaları konusunda ortak bir karara varmak çalışma yürütüyor.



Görüşmeler 6'ncı Astana oturumunun ön hazırlığı olarak değerlendiriliyor.



2 gün sürecek toplantıda alınacak kararlar Astana'da yapılacak oturum için de temel teşkil edecek.



ulusal.com.tr