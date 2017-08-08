İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının temsilcileri Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin durumunu görüşmek üzere Tahran’da bir araya geldi.
Bu sabah başlayan toplantıda 3 ülke temsilcileri var olan çatışmasızlığın korunması ve geliştirilmesinin mekanizmaları konusunda ortak bir karara varmak çalışma yürütüyor.
Görüşmeler 6'ncı Astana oturumunun ön hazırlığı olarak değerlendiriliyor.
2 gün sürecek toplantıda alınacak kararlar Astana'da yapılacak oturum için de temel teşkil edecek.
ulusal.com.tr
Türkiye, Rusya ve İran, Astana'da varılan çatışmasızlık mutabakatının pekiştirilmesi için İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi. 3 ülkenin yetkilileri 2 gün boyunca mutabakatın ayrıntılarını netleştirilecek. 3 ülkenin temsilcileri anlaşmanın korunması ve geliştirilmesi için ortak bir karara varmaya çalışıyor
İran, Rusya ve Türkiye Dışişleri Bakanlıklarının temsilcileri Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin durumunu görüşmek üzere Tahran’da bir araya geldi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.